В Омске вводят нормы для парковки у новостроек

«Предлагается установить единые расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Омска местами хранения индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, — не менее 70 процентов мест от общей потребности в местах хранения индивидуального транспорта», — говорится в пояснительной записке к проекту.
При этом оставшиеся места для парковки, как указано в документе, должны быть размещены в пределах 500 метров от дома на плоскостных открытых или многоуровневых стоянках.