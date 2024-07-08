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В Омске вводят нормы для парковки у новостроек

Как стало известно «СуперОмску», в среду, 10 июля 2024 года, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования будет рассмотрен вопрос о введении норм для парковок при возведении новостроек.

«Предлагается установить единые расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Омска местами хранения индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, — не менее 70 процентов мест от общей потребности в местах хранения индивидуального транспорта», — говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом оставшиеся места для парковки, как указано в документе, должны быть размещены в пределах 500 метров от дома на плоскостных открытых или многоуровневых стоянках.