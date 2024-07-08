Приморцам посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива

Замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова в воскресенье рассказала РИА Новости, что по результатам проб установлено, что слизь и пена, покрывшие весь Амурский залив, вызвана цветением микроводоросли динофлагеллят. Она не опасна для человека, но может сопровождаться значительным разрушением морской экосистемы, потому что вид продуцирует большое количество полисахаридов. По словам Орловой, похожее явление было на Камчатке — «красные приливы». Также во Владивостоке в июле 2020 года горожане жаловались на пену и слизь в Амурском заливе. В этом году активное цветение связно с аномальными погодными условиями, отмечала Орлова.