Тропические ливни пройдут в Новосибирске

«Ветер северо-восточный, температура воздуха будет +21 градус. Вечером ожидается дождь», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на понедельник, 8 июля.
Во вторник столбик термометра покажет +22 градуса тепла. Ожидается дождь и облачность.
В среду, 10 июля, в Новосибирске синоптики прогнозируют грозу и дождь. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.
В четверг ожидается повышение температуры до +26 градусов, будет облачно. Небольшой дождь пройдет в утренние часы.
Ранее жители рассказывали, почему летом не стоит отдыхать на городском пляже Обского моря.