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Тропические ливни пройдут в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 июля, ФедералПресс. В Новосибирске синоптики прогнозируют дожди на ближайшие дни. В середине недели обещают грозы.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Reuters

«Ветер северо-восточный, температура воздуха будет +21 градус. Вечером ожидается дождь», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на понедельник, 8 июля.

Во вторник столбик термометра покажет +22 градуса тепла. Ожидается дождь и облачность.

В среду, 10 июля, в Новосибирске синоптики прогнозируют грозу и дождь. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.

В четверг ожидается повышение температуры до +26 градусов, будет облачно. Небольшой дождь пройдет в утренние часы.

Ранее жители рассказывали, почему летом не стоит отдыхать на городском пляже Обского моря.