Нутрициолог рассказал, какие продукты не опасно употреблять в консервированном виде

Консервированная рыба
Тунец, лосось и сардины являются отличным источником омега-3 жирных кислот, белка и других полезных питательных веществ.
«Консервированная рыба может быть хорошим вариантом для тех, кто не может часто покупать свежую рыбу», — отметил Котельницкий в беседе в Медикфорум.
Консервированные фрукты
Если они консервированы в собственном соку без добавления сахара, такие фрукты, как персики, ананасы и мандарины, могут быть хорошим источником витаминов и минералов.
Консервированные овощи
Продукты, такие как шпинат, зеленый горошек и кукуруза, сохраняют большую часть своих питательных свойств после консервирования.
«Важно выбирать те, которые консервированы без добавления соли или с низким ее содержанием».
Консервированные томаты
Они богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который сохраняется даже после консервирования. Ликопин может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
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