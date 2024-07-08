Во Владивостоке на месяц ограничили движение на улице Кирова

Во Владивостоке из-за плановых работ на участке магистральной сети в районе улицы Кирова перекрыли движение для автомобилей. Временный запрет продлится до августа, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».
Жителей и гостей города предупреждают о том, что с 7 июля ограничены движение и парковка автомобилей в районе Кирова, 21. Временный запрет, как поделились в компании, продлится до 1 августа 23:00.
На время проводимых работ объезд организуют по Енисейской, Магнитогорской, Русской и Узбекской.
Все эта реконструкции магистральной теплотрассы на Кирова специалисты планируют завершить до 20 августа.
Напомним, ранее мы писали, что в Приморье на год раньше завершили ремонт левой полосы кипарисовского путепровода.