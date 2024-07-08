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Птенец пустельги заблудился в столовой новосибирского Института математики

Фотосессия взволновала малыша, и он убежал в главный зал.

Источник: Предоставлено читателем

Посетителей столовой Института математики в Академгородке удивил нежданный гость: в помещение забрел растерянный птенец пустельги. Фотографиями и видео поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Наталия Ж.

-В столовой Института математики сидел растерянный птенец. Многие посетители начали снимать его очень близко. В итоге малыш разволновался и пошел в зал. Как мне сказали, это слеток пустельги, — рассказала Наталия.

Девушка позвонила ветеринарам, а те дали контакты службы помощи диким животным. Но специалисты не успели приехать, птенец улетел сам.

— Там вокруг лес. Вероятно, где-то недалеко было гнездо, — добавила Наталия.

флора и фауна