Птенец пустельги заблудился в столовой новосибирского Института математики

Посетителей столовой Института математики в Академгородке удивил нежданный гость: в помещение забрел растерянный птенец пустельги. Фотографиями и видео поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Наталия Ж.
-В столовой Института математики сидел растерянный птенец. Многие посетители начали снимать его очень близко. В итоге малыш разволновался и пошел в зал. Как мне сказали, это слеток пустельги, — рассказала Наталия.
Девушка позвонила ветеринарам, а те дали контакты службы помощи диким животным. Но специалисты не успели приехать, птенец улетел сам.
— Там вокруг лес. Вероятно, где-то недалеко было гнездо, — добавила Наталия.