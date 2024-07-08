Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутскую область придет тропическая погода: жара и ливни

ИРКУТСК, 8 июля, ФедералПресс. В Иркутской области синоптики прогнозируют мощные дожди и грозу на ближайшие дни. При этом жара в регионе будет достигать +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Ветер юго-восточный, температура воздуха будет +30 градус. Вечером ожидается дождь», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на понедельник, 8 июля.

Во вторник столбик термометра покажет +28 градусов жары. Ожидается сильный дождь и облачность. Ветер сменит направление на северное.

В среду, 10 июля, в Иркутской области синоптики также прогнозируют дождь, возможна гроза. Температура воздуха прогреется до +30 градусов.

В четверг ожидаются сильные грозы, температура воздуха опустится до +26 градусов, будет облачно.

На озере Байкал погода будет прохладнее. Синоптики обещают +20…+25 градусов тепла и дожди без гроз.

Напомним, в Новосибирске метеорологи также обещают мощные дожди всю неделю.