В Иркутскую область придет тропическая погода: жара и ливни

«Ветер юго-восточный, температура воздуха будет +30 градус. Вечером ожидается дождь», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на понедельник, 8 июля.
Во вторник столбик термометра покажет +28 градусов жары. Ожидается сильный дождь и облачность. Ветер сменит направление на северное.
В среду, 10 июля, в Иркутской области синоптики также прогнозируют дождь, возможна гроза. Температура воздуха прогреется до +30 градусов.
В четверг ожидаются сильные грозы, температура воздуха опустится до +26 градусов, будет облачно.
На озере Байкал погода будет прохладнее. Синоптики обещают +20…+25 градусов тепла и дожди без гроз.
Напомним, в Новосибирске метеорологи также обещают мощные дожди всю неделю.