Уфимцы возмущены, что мост в Шакше закрыт, а Восточный выезд не бесплатный

«Теперь заставляют, безальтернативно, не только удлинять маршрут, чтобы добраться до города, но ещё и платить за это дополнительные деньги. Неужто это такой сложный вопрос, который нельзя решить во благо жителей?» — написал один из автомобилистов. — Это как у умирающего от жажды требовать денег за стакан воды, я считаю".