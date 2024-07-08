Уфимцы возмущены, что мост в Шакше закрыт, а Восточный выезд не бесплатный

Автомобилисты возмущены, что на период закрытия Шакшинского моста в Уфе проезд по Восточному выезду не сделали бесплатным. Жалобы они оставляют в социальных сетях.
Владельцы машин пишут, что в связи с реконструкцией моста и без того испытывают неудобства уже долгое время.
«Теперь заставляют, безальтернативно, не только удлинять маршрут, чтобы добраться до города, но ещё и платить за это дополнительные деньги. Неужто это такой сложный вопрос, который нельзя решить во благо жителей?» — написал один из автомобилистов. — Это как у умирающего от жажды требовать денег за стакан воды, я считаю".
«Я работаю в Инорсе. Это мне какой круг надо сделать, и во сколько выезжать с утра, чтобы во время приехать? Да ещё и за это переплачивать. Слов нет как нас “любит” наша администрация», — возмущается другая горожанка.
«Убедительная просьба, сделать для жителей этих районов проезд бесплатным, у нас и так увеличиваются расходы на бензин, т.к. из Шакши в Черниковку, а там многие работают, получается, увеличивается километраж», — написала еще одна горожанка.
Напомним, Шакшинский мост в очередной раз закрыли из-за проходящего на объекте ремонта — на этот раз на две недели. В период ограничений власти предложили горожанам ездить на электричке.