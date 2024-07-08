Метаморфозы горного льна

Первые 900 пудов, или по-современному 14,7 тонны, сортового асбеста добыли на Баженовском месторождении в 1889 году. За прошедшие 135 лет рядом с ним вырос город, названный в честь минерала Асбестом, а до наших дней функционирующий карьер получил звание "Достояние Среднего Урала".
Достояние действительно впечатляет: протяженность карьера составляет 11,5 километра, ширина - 2,5, глубина - 350 метров, площадь, занятая горными работами, - 40 квадратных километров. Ежегодно на комбинате добывают примерно 28 миллионов тонн горной массы. А всего за годы эксплуатации здесь извлекли из недр более 5 миллиардов тонн породы.
И сейчас, после столь интенсивной разработки, запасы месторождения колоссальны. Ученые и геологи разведали: минерал залегает на глубине до 700 метров, его можно будет добывать и в XXIII веке. Специалисты особо отмечают качество уральского "горного льна": широкий набор волокон, при этом отсутствие тех из них, что признаны вредными для здоровья.
Градообразующее предприятие выпускает полный ассортимент, или более 50 марок хризотилового асбеста, который используют для производства 300 наименований изделий в разных отраслях промышленности. Поэтому сортовой асбест с Урала востребован не только в России, но и в странах Азии, Африки, Южной Америки. Традиционно хризотил идет на производство стройматериалов - шифера, плоского листа, труб для инженерных сетей. За последние годы в структуру комбината вошли четыре завода по выпуску хризотилсодержащих материалов в разных регионах страны.
- Это способствовало формированию вертикально интегрированной структуры бизнеса, что, безусловно, сказалось на устойчивости компании, - отмечает гендиректор комбината "Ураласбест" Юрий Козлов. - Время заставляет нас искать варианты диверсификации, чтобы обеспечить новые возможности для развития. И это коллективу удается. Продолжается воплощение рациональных вариантов самых смелых проектов, комбинат осваивает выпуск продукции нового формата.
Востребованы песок и щебень различных фракций - около 5 миллионов тонн в год расходятся по Свердловской, Тюменской и Омской областям, отправляются в Удмуртию и Татарстан. В 2019 году прямо в карьере смонтировали дробильно-сортировочную установку производительностью 600 тонн скальной породы в час - с нее выходит щебень улучшенного качества.
Но это далеко не все, во что может превратиться хризотил и сопутствующие породы Баженовского месторождения. "Безопасные качественные дороги" - один из нацпроектов, призванный сделать жизнь россиян комфортнее. На одном из дочерних предприятий комбината "Ураласбест" наладили выпуск стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот компонент используют и при строительстве, и при капитальном ремонте трасс в разных регионах для увеличения прочности и срока службы дорожного покрытия. Добавка дешевле зарубежных аналогов, изготовленных на основе целлюлозного волокна, и при этом отлично себя зарекомендовала во всех климатических зонах.
Габбро, вскрышные породы карьера, с 2010 года превращают в теплоизоляционные материалы. Минеральный утеплитель, который используют для фасадов, пола и крыши жилых зданий и промышленных объектов, сертифицирован на соответствие категории экологически чистых (а значит, безопасных для природы и человека) стройматериалов. А еще на базе все той же минеральной ваты на специализированной линии выпускают гидропонный субстрат для выращивания растений.
Производители асбеста все дальше уходят от простой добычи сырья, повышая уровень его передела: в 2014 году создан научно-исследовательский центр, который решает задачи получения высокочистого оксида магния, продуктов на основе магнезии и кремния из комплексно переработанного серпентинита - горной породы, которую десятилетиями отправляли в отвалы. Как оказалось, невостребованное ранее сырье можно превратить в полезные вещи, при этом в выигрыше и экология города, и потребители, и горно-обогатительное предприятие.
Исследовательский центр стал экспериментальным производством, в его арсенале более десятка продуктов: спортивная магнезия, которой пользуются гимнасты, скалолазы и тяжелоатлеты, английская соль для ванн, компоненты для производства трансформаторной стали и резинотехнической промышленности и т. д. Животноводы Среднего Урала уже оценили и осушитель для ферм: он моментально впитывает влагу, связывает аммиак, в результате подстилку коровам и свиньям можно менять реже. Кстати, импортозамещающее химическое производство получило статус приоритетного регионального проекта.
В компании уверены: чем больше разных продуктов, тем выше диверсификация и устойчивее предприятие. Самый свежий пример нового применения богатств уральских недр - производство долговечных террасных и заборных досок, фасадных панелей, перил и балясин из инновационного материала с добавлением каменной муки. Минеральную пыль, состоящую в основном из серпентинита, смешивают с нагретым полиэтиленом и различными добавками. Изделия способны выносить перепады температур от плюс 70 до минус 50 и механическое воздействие, десятилетиями радуя, к примеру, владельцев загородных домов. Старт выпуска минерального композита стал очередным шагом на пути к безотходному производству.
Творческая мысль инженеров и технологов не останавливается: они разрабатывают все новые продукты из минерального сырья. Те из них, на которые будет спрос, запустят в массовое производство.
Тем временем
Город-труженик Асбест решил попробовать себя в новом качестве - стать одним из центров промышленного туризма. Экскурсанты могут увидеть поражающий масштабом карьер (он, кстати, заметен даже из космоса) со смотровой площадки или спуститься на дно рукотворного кратера. Но гостям интересно посмотреть и современное производство, тем более что среди туристов традиционно много школьников и студентов, которые могут со временем прийти на местные предприятия уже в качестве не гостей, а сотрудников.