Метаморфозы горного льна

Но это далеко не все, во что может превратиться хризотил и сопутствующие породы Баженовского месторождения. "Безопасные качественные дороги" - один из нацпроектов, призванный сделать жизнь россиян комфортнее. На одном из дочерних предприятий комбината "Ураласбест" наладили выпуск стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот компонент используют и при строительстве, и при капитальном ремонте трасс в разных регионах для увеличения прочности и срока службы дорожного покрытия. Добавка дешевле зарубежных аналогов, изготовленных на основе целлюлозного волокна, и при этом отлично себя зарекомендовала во всех климатических зонах.