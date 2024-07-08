С бойцом СВО простились в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе проводили в последний путь бойца СВО Валерия Дроздова. Администрация города и волонтеры сообщают, что он героически погиб 30 декабря 2023 при выполнении боевых задач. Молодой человек был заботливым сыном, братом, мужем и отцом.
— За свою службу он проявил себя только с лучшей стороны, мужество, доблесть и честь были на первом месте. Награжден тремя наградами государственного образца, одна из них посмертно, — делятся волонтеры.
Участник спецоперации погиб в должности младшего сержанта штурмовой бригады. Как настоящий патриот страны он принял волевое решение отправится защищать Родину.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время проведения специальной военной операции погиб боец из Нукутского района Андрей Долбаков. Молодому человеку был 21 год. Его посмертно наградили орденом Мужества.