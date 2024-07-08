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Горячую воду в Челябинске 9 июля частично отключат в пяти районах

Во вторник, 9 июля 2024 года, в Челябинске начинается третий этап централизованных гидравлических испытаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных и 87 частных домов, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений во всех районах, кроме Центрального и Металлургического.

Работы должны быть завершены 23 июля.

Кроме того, по отдельному графику в июне проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Как отмечают в Управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Напомним, всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый — с 21 мая по 4 июня, второй — с 18 июня по 2 июля, третий — с 9 июля по 23 июля, четвертый — с 16 июля по 30 июля, пятый — с 30 июля по 13 августа, шестой — с 14 августа по 28 августа.

Калининский район.

Курчатовский район.

Ленинский район.

Советский район.

Тракторозаводский район.

Локальные источники теплоснабжения.

ЖКХ