Горячую воду в Челябинске 9 июля частично отключат в пяти районах

Под отключение горячего водоснабжения попадут 887 многоквартирных и 87 частных домов, 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений во всех районах, кроме Центрального и Металлургического.
Работы должны быть завершены 23 июля.
Кроме того, по отдельному графику в июне проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными.
Как отмечают в Управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Напомним, всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый — с 21 мая по 4 июня, второй — с 18 июня по 2 июля, третий — с 9 июля по 23 июля, четвертый — с 16 июля по 30 июля, пятый — с 30 июля по 13 августа, шестой — с 14 августа по 28 августа.
Калининский район.
Курчатовский район.
Ленинский район.
Советский район.
Тракторозаводский район.
Локальные источники теплоснабжения.