Горячую воду в Челябинске 9 июля частично отключат в пяти районах

Напомним, всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый — с 21 мая по 4 июня, второй — с 18 июня по 2 июля, третий — с 9 июля по 23 июля, четвертый — с 16 июля по 30 июля, пятый — с 30 июля по 13 августа, шестой — с 14 августа по 28 августа.