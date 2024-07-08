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В Новосибирской области построят временный мусорный полигон за 28 миллионов рублей

В Чановском районе Новосибирской области хотят построить площадку временного накопления ТКО. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Источник: AP 2023

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Участок, выделенный под данные нужды, расположен на территории Землянозаимского сельсовета и занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров. Непосредственная площадь, где будет складироваться мусор, составит 1485 квадратных метров.

Подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, возвести ограждения, проложить линии связи и электропередач, а также построить подъездные дороги к полигону.

Кроме того, на территории площадки планируется возвести одноэтажное нежилое здание площадью 13 квадратных метров. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Общая стоимость проекта составляет 28,7 миллиона рублей. Объявление о закупке было размещено 5 июля, а срок подачи заявок истекает 15 июля.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Новосибирск и Омск возглавили рейтинг городов с наибольшим ростом цен на новостройки. Редакция также писала о том, что жители Хилокского микрорайона Новосибирска попросили Путина помочь со строительством детсада.

Егор САФРОНОВ.

ЖКХ