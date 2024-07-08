В Новосибирской области построят временный мусорный полигон за 28 миллионов рублей

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Участок, выделенный под данные нужды, расположен на территории Землянозаимского сельсовета и занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров. Непосредственная площадь, где будет складироваться мусор, составит 1485 квадратных метров.