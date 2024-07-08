В Новосибирской области построят временный мусорный полигон за 28 миллионов рублей

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Участок, выделенный под данные нужды, расположен на территории Землянозаимского сельсовета и занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров. Непосредственная площадь, где будет складироваться мусор, составит 1485 квадратных метров.
Подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, возвести ограждения, проложить линии связи и электропередач, а также построить подъездные дороги к полигону.
Кроме того, на территории площадки планируется возвести одноэтажное нежилое здание площадью 13 квадратных метров. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.
Общая стоимость проекта составляет 28,7 миллиона рублей. Объявление о закупке было размещено 5 июля, а срок подачи заявок истекает 15 июля.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Новосибирск и Омск возглавили рейтинг городов с наибольшим ростом цен на новостройки. Редакция также писала о том, что жители Хилокского микрорайона Новосибирска попросили Путина помочь со строительством детсада.
Егор САФРОНОВ.