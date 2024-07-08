Где встретятся Европа и Азия

Международная промышленная выставка "Иннопром" в этом году пройдет с особым размахом: желающих презентовать свою продукцию столько, что стенды впервые заняли все четыре павильона "Екатеринбург Экспо". Ожидается свыше 46 тысяч гостей из четырех десятков государств.
Когда 14 лет назад проект только зарождался, не все верили, что его удастся так мощно раскрутить. Но "Иннопром" год от года расширялся, матерел, наращивал целевую аудиторию. К 2024 году выставка, организаторами которой выступают Минпромторг РФ, компания "Формика" и правительство Свердловской области, превратилась в настоящий евразийский промышленный хаб, который объединяет производителей, дилеров и байеров со всего мира, имеет выездные площадки в Узбекистане, Египте, Саудовской Аравии и Беларуси. Сумма заключенных соглашений исчисляется миллиардами рублей.
По традиции каждый год выставка меняет страну-партнера. В разное время ими становились Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь. Всякий раз это давало мощный импульс для увеличения экспорта и импорта, формирования новых кооперационных цепочек. В среднем речь идет о росте товарооборота в 1,8 раза, отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Зарубежные площадки - следующий шаг: после того как появился "Иннопром. Центральная Азия", Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан вошли в топ-10 внешнеэкономических партнеров Среднего Урала.
Не забудем и о сопутствующих эффектах для индустрии гостеприимства: во время выставки под завязку заполнены отели и рестораны Екатеринбурга, загружены работой транспортные и туристические компании, сувенирные мастерские, нет отбоя от посетителей в музеях и на концертных площадках. Уральцы умеют принять гостей - не случайно "Иннопром-2023" признали проектом года на Евразийском ивент-форуме и вручили премию EFEA AWARDS. Более того, благодаря этой выставке и строительству современного экспоцентра Свердловская область десять лет подряд не покидает первую тройку рейтинга событийного потенциала России, а Екатеринбург считается одной из ивент-столиц страны: здесь ежегодно проходит более 100 экспозиционных и 500 конгрессных мероприятий.
В этом году страной-партнером "Иннопрома" выступают ОАЭ. К приезду гостей Урал готовится по-особому: персонал гостиниц и ресторанов изучает стандарты Muslim и Halal friendly. По словам эксперта Национального центра компетенций Халяль Роскачества Салиха Патеева, значение термина не ограничивается пищей: с арабского слово переводится как "дозволенное" и касается финансовых, бытовых и медицинских услуг, туризма, поведения в обществе. Базовый стандарт Halal - предоставление питания по запросу либо информации о ресторанах с такой кухней, отсутствие алкоголя в минибаре, список ближайших мечетей с графиком молитв. Уральцы готовы все это обеспечить гостям.
Евгений Куйвашев поставил задачу сделать пребывание всех участников "Иннопрома" максимально комфортным, чтобы они получили положительные эмоции и потом еще не раз вернулись сюда. В частности, делегации ОАЭ предложили экскурсии на самые современные производства и товарищеский турнир по футболу. От Свердловской области играет основной состав клуба "Урал". Эмираты, в свою очередь, обещают показать всем свою страну как яркую часть древней арабской культуры.
В рамках деловой программы состоится бизнес-форум "Промышленный диалог: Россия - ОАЭ". Эмираты - это не только глобальный логистический центр, но и 40 свободных экономических зон с иностранными резидентами. В России арабский бизнес заходит в ряд инфраструктурных проектов, на Урале закупает машиностроительную продукцию, древесину, черные металлы, титан. Регион нацелен на расширение сотрудничества в самых разных областях: от создания высокотехнологичных изделий до подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.
Активная позиция Свердловской области на международном уровне приносит плоды: несмотря на санкции, регион продолжает динамично развиваться. В 2023 году ВРП увеличился на семь процентов, объем привлеченного капитала - на 16, превысив 720 миллиардов рублей. За год открыто 32 новых производства, среди наиболее значимых - завод железнодорожных колес "Аллегро", фанерный комбинат "Синергия", цех крупногабаритных буровых станков "НИПИГОРМАШ" и другие.
- Мы готовы делить с бизнесом инвестиционные риски. В минувшем году перечень заключенных соглашений о защите капиталовложений пополнили три проекта на более чем 123 миллиарда рублей. Предприятия включились в программы импортозамещения и укрепления технологического суверенитета: "Уральские локомотивы" запустили в серию электропоезд "Финист", отечественный аналог "Ласточки", БАЭС первой в мире перешла на использование МОКС-топлива, которое производится из ядерных отходов, "ГидроНТ" освоил выпуск свыше ста моделей гидравлики для ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, - перечисляет глава региона. - Для реализации новых нацпроектов очень важна кооперация высшей школы, науки и реального сектора. Уже сейчас каждая 20-я новая российская технология имеет уральские корни.