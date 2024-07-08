Где встретятся Европа и Азия

Не забудем и о сопутствующих эффектах для индустрии гостеприимства: во время выставки под завязку заполнены отели и рестораны Екатеринбурга, загружены работой транспортные и туристические компании, сувенирные мастерские, нет отбоя от посетителей в музеях и на концертных площадках. Уральцы умеют принять гостей - не случайно "Иннопром-2023" признали проектом года на Евразийском ивент-форуме и вручили премию EFEA AWARDS. Более того, благодаря этой выставке и строительству современного экспоцентра Свердловская область десять лет подряд не покидает первую тройку рейтинга событийного потенциала России, а Екатеринбург считается одной из ивент-столиц страны: здесь ежегодно проходит более 100 экспозиционных и 500 конгрессных мероприятий.