Предприятия помогают колледжам готовить специалистов

Российская промышленность проходит период трансформации. Курс на импортозамещение, внедрение цифровых технологий заметно меняют работу отрасли. Очевидно, что в этих условиях предприятиям требуются и новые кадры - с актуальными знаниями и навыками, готовые действовать и находить правильные решения в любой ситуации.
Как известно, костяк любого производства - это грамотные рабочие. А их квалификация во многом зависит от того, какую подготовку они получили в период обучения. Было время, когда институт среднего специального образования в нашей стране чувствовал себя неважно. Однако сегодня ситуация в корне изменилась. Благодаря реформе среднего профессионального образования растет престиж рабочих специальностей, молодежь активно идет в колледжи, а профильные учебные заведения сотрудничают с предприятиями для того, чтобы готовить по-настоящему востребованные кадры.
Участие бизнеса в подготовке молодых специалистов, пожалуй, одно из основных новшеств реформы СПО. Представители отечественных предприятий участвуют в формировании учебных программ, помогают колледжам с материальным оснащением, чтобы будущие специалисты могли учиться на современном оборудовании, организовывают практики и стажировки для студентов.
"Сегодня программы обучения ориентированы на текущие потребности работодателей, которые говорят о необходимости улучшить практическую подготовку студентов, - рассказали "РГ" в Самарском колледже строительства и предпринимательства (филиал НИУ МГСУ). - Практический опыт играет важную роль в формировании карьерных навыков у студентов и выпускников. Эти возможности не только позволяют совершенствовать академические знания, но и приобретать ценный опыт работы в реальной среде, что положительно влияет на развитие профессиональных компетенций и рост карьеры".
В колледже пояснили, что практический опыт предоставляет студентам возможность применять теоретические знания. Вместо того чтобы ограничиваться учебниками и лекциями, они могут на практике узнать, как им работать в профессиональной области и какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в выбранной сфере".
И.о. директора Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова города Москвы Ирина Мордвинова рассказала "РГ", что вместе с компаниями-партнерами колледж формирует профиль выпускника, который будет готов к работе на предприятии уже во время учебы. Также совместно актуализируются образовательные программы, разрабатываются стандарты оснащения мастерских, задания для промежуточной и итоговой аттестаций.
"Уже с первого курса наши студенты погружаются в профессии - посещают предприятия с экскурсиями, проходят производственную практику под руководством опытных наставников на предприятиях города. Практическая составляющая в подготовке молодых специалистов сегодня составляет не менее 70 процентов учебного времени", - отметила Ирина Мордвинова.
По ее словам, многие студенты колледжа начинают свою трудовую деятельность еще во время обучения. А 95 процентов выпускников гарантированно устраиваются на работу по своей специальности.
"Мы работаем с техникумами и колледжами в большей степени, чем с вузами, потому что у нас большая потребность в рабочем персонале, - говорит старший вице-президент "Меркатор Холдинг" Никита Сидоров. - Мы приглашаем студентов к себе на практику, смотрим, как они ведут себя при выполнении реальных задач и лучших приглашаем на работу. Техникумы лояльно к этому относятся, ведь они тоже заинтересованы в сотрудничестве, так как студенты подкрепляют теоретические знания практическими навыками. Они получают опыт, работая с самой современной техникой, которая сейчас есть на рынке. Кроме того, мы заключаем договоры на целевое обучение, то есть прямой договор между нами, студентом и учебным заведением. И если студент хорошо учится, мы ему платим стипендию. Также такие студенты проходят у нас практику, а после получения диплома работают в нашей компании".
От такой синергии выигрывают все: работодатели получают готового специалиста, которого не нужно переучивать, а выпускник - гарантию трудоустройства. Погружаясь в профессию еще на стадии обучения, студент может лучше понять, чем ему предстоит заниматься после окончания учебы. Кроме того, это помогает проникнуться корпоративным духом и если будущее место работы пришлось по душе - остаться надолго.
Это все очень важно, ведь текучесть кадров среди рабочих специалистов на промышленных предприятиях - проблема, которая еще полностью не решена. Согласно исследованию портала Работа.ру, у 19 процентов опрошенных предприятий массовый персонал не задерживается дольше чем на 7-12 месяцев.
Кстати, меньше всего текучесть кадров наблюдается у среднего и крупного бизнеса. По мнению экспертов, это связано с тем, что крупные работодатели могут не только привлекать сотрудников рублем, но и предоставлять им различные нематериальные стимулы, например, бесплатные обеды, расширенный полис ДМС, льготы на кредиты и ипотеку и многое другое.
"Работники со средним профессиональным образованием - самая многочисленная часть занятых, - отмечает заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка Александр Ветерков. - И спрос на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена продолжает расти".