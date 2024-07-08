Предприятия помогают колледжам готовить специалистов

"Мы работаем с техникумами и колледжами в большей степени, чем с вузами, потому что у нас большая потребность в рабочем персонале, - говорит старший вице-президент "Меркатор Холдинг" Никита Сидоров. - Мы приглашаем студентов к себе на практику, смотрим, как они ведут себя при выполнении реальных задач и лучших приглашаем на работу. Техникумы лояльно к этому относятся, ведь они тоже заинтересованы в сотрудничестве, так как студенты подкрепляют теоретические знания практическими навыками. Они получают опыт, работая с самой современной техникой, которая сейчас есть на рынке. Кроме того, мы заключаем договоры на целевое обучение, то есть прямой договор между нами, студентом и учебным заведением. И если студент хорошо учится, мы ему платим стипендию. Также такие студенты проходят у нас практику, а после получения диплома работают в нашей компании".