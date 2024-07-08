Повышение производительности труда позволяет выпускать больше продукции

Задача нацпроекта - создать современную производственную культуру и повысить производительность труда и выработку продукции. Причем, как утверждают эксперты, это можно сделать без инвестиций, привлечения кредитов, а только за счет перестроения ресурсов и внедрения бережливых технологий. В результате рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России, которые вовлечены в проект, должен составить в 2024 году не ниже чем пять процентов в год.