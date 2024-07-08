Повышение производительности труда позволяет выпускать больше продукции

В программах национального проекта "Производительность труда" участвует все больше предприятий Новосибирска. Это позволяет им повысить эффективность работы и заметно нарастить объемы выпускаемой продукции.
Задача нацпроекта - создать современную производственную культуру и повысить производительность труда и выработку продукции. Причем, как утверждают эксперты, это можно сделать без инвестиций, привлечения кредитов, а только за счет перестроения ресурсов и внедрения бережливых технологий. В результате рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России, которые вовлечены в проект, должен составить в 2024 году не ниже чем пять процентов в год.
Всего на участие в нацпроекте на конец 2023 года заявилось 5,8 тысячи предприятий с общей численностью сотрудников более 1,5 миллиона человек. В их числе 142 предприятия из Новосибирской области, и до конца 2024 года есть еще пять квот на вхождение в проект, отметили в министерстве экономического развития региона.
Адресную поддержку предприятиям оказывают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда. Они помогают предприятиям-участникам перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои. Как отметили в региональном минэкономразвитии, курирующем выполнение нацпроекта, в числе основных результатов то, что на пилотных потоках время, затраченное на производственные процессы, снижается в среднем на 32 процента, объемы незавершенного производства - на 21 процент, а выработка, наоборот, увеличивается на 58 процентов.
- Благодаря нацпроекту без глобальных вложений мы повысили производительность, привели в порядок рабочие места. К примеру, раньше переналадка станка занимала 138 минут, сейчас - от 90 до 100 минут, - рассказал заместитель начальника производства компании "ПромЭко" Максим Дик. - Такая экономия времени позволяет увеличить производство силового кабеля в среднем на 16,5 километра в месяц.
- Мы видим серьезные результаты - в среднем время, затрачиваемое на процессы, удалось снизить на 11 процентов. Это существенно, - заметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Благодаря участию в нацпроекте заметно нарастил объемы выпуска продукции завод радиодеталей "Оксид", производящий танталовые конденсаторы и резисторы, применяемые в авиационной, космической, автомобильной, радиотехнической промышленности, в производстве компьютеров и бытовой техники. Так, за полгода на пилотном участке время протекания процессов снизилось на 19,4 процента, объем незавершенного производства - на 17,5 процента, рост выработки составил 34,1 процента.
Для оптимизации в компании выбрали участок по выпуску конденсаторов одного из габаритов.
- У нас значительно вырос заказ по производству - практически в четыре раза. Мы вынуждены расширять мощности и предпринимать меры для увеличения выпуска продукции. Участие в проекте позволило выпустить в два раза больше продукции на пилотном участке производства, - рассказал генеральный директор завода Лев Носенко.
В июне текущего года к нацпроекту присоединилось Новосибирское научно-производственное предприятие "Агро-Инжиниринг", которое планирует сократить время производства сельхозоборудования и выйти на новые рынки сбыта. Внедрять бережливые технологии здесь начали с производства линии маслопрессования. Продажа этого оборудования занимает значительную часть в выручке компании и у предприятия есть планы по увеличению его экспорта.
- Наша задача - за счет повышения производительности труда снизить себестоимость и активнее конкурировать с иностранными производителями, чтобы наш продукт был не хуже качеством, но по более привлекательной цене, - прокомментировал учредитель предприятия Антон Мягков.
Стоит отметить, что один из важных моментов нацпроекта - обучение персонала бережливому производству, изменение подходов к методике, анализу процессов. По данным Регионального центра компетенций, инструментам бережливого производства уже обучены более 3,5 тысячи работников новосибирских предприятий.
- Мы выходим на финишную прямую, на вхождение в нацпроект до 2024 года осталось всего пять квот. Все предприятия, которые сейчас являются участниками нацпроекта, завершат проекты и оценят результаты внедрения бережливых технологий уже в сентябре. Общая численность персонала предприятий-участников нацпроекта более 20 тысяч человек, суммарная выручка предприятий составляет 140 миллиардов рублей, - сообщил Лев Решетников.
По его словам, нацпроект "Производительность труда" в Новосибирской области продолжится в более расширенном формате: будет увеличен пул отраслей, снижен финансовый порог вхождения для компаний (сейчас выручка предприятий должна быть не менее 400 миллионов рублей за предыдущий год). Это позволит включиться в проект субъектам малого и среднего бизнеса, а также предприятиям сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей.
Благодаря нацпроекту "Производительность труда" более четырех тысяч предприятий в стране увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем сам бюджет нацпроекта. По подсчетам Минэкономразвития России, за шесть лет реализации национального проекта потребность экономики в кадрах снизилась на 100 тысяч человек.