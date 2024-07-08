Продукция уральских предприятий востребована на фронте и в тылу

Другая разработка также может стать прототипом для серийного производства. Речь идет о передвижной бане, которую придумали в Уральском аграрном университете (УрГАУ) для бойцов, несущих службу в Запорожской области. Идею молодежи поддержали сотрудники вуза и предприниматели, которые подарили печь собственного производства, способную прогреть помещение за полчаса, а студенты выполнили внутреннюю отделку. Они позаботились о том, чтобы мобильная баня могла работать в чистом поле без подключения к электричеству, на автомобильном генераторе. Площадь небольшая, но для четырех человек места достаточно. Внутри продумано абсолютно все: есть отсек раздевалки, парилка, установлены баки для холодной и горячей воды. При необходимости можно даже постирать одежду.