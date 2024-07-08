Продукция уральских предприятий востребована на фронте и в тылу

За время специальной военной операции многие отечественные производители освоили выпуск продукции двойного назначения. Сегодня она помогает военнослужащим обустраивать фронтовой быт, а завтра может быть востребована вахтовиками, охотниками и спасателями.
С Южного Урала в танковую дивизию недавно отправились две передвижные стоматологии, специально разработанные для труднодоступных мест. Как сообщили в правительстве региона, аналогов этим машинам на базе шасси "Урал Next" пока нет. Мобильные медкабинеты абсолютно автономны и могут работать в условиях бездорожья и отсутствия электричества.
Идея, как организовать стоматологическое лечение на фронте, родилась в Белгородской области, а ее реализацией занялись миасские автомобилестроители.
Машины состоят из нескольких отсеков: есть мини-приемная, собственно врачебный кабинет, оснащенный современным оборудованием, расходными материалами и даже рентген-аппаратом, санитарная комната и специальный технический блок с генератором.
Медики уже опробовали машину и считают, что она пригодится и для гражданских целей - станет дополнением к мобильным ФАПам, которые обслуживают население сел в глубинке. Новый автомобиль прошел сертификацию, готов к серийному производству и поставкам в МЧС, учреждения минздрава, ФМБА.
Узнав, что "клиники на колесах" собрались в зону СВО, стоматологи собрали на свои средства дополнительный запас инструментов и расходных материалов. В составе гуманитарного груза 106 наименований: анестезия, скальпели, штифты, пинцеты, шприцы и многое другое.
- Думаю, это только начало, - подчеркнул председатель Ассоциации стоматологов Челябинской области Никита Головин.
Другая разработка также может стать прототипом для серийного производства. Речь идет о передвижной бане, которую придумали в Уральском аграрном университете (УрГАУ) для бойцов, несущих службу в Запорожской области. Идею молодежи поддержали сотрудники вуза и предприниматели, которые подарили печь собственного производства, способную прогреть помещение за полчаса, а студенты выполнили внутреннюю отделку. Они позаботились о том, чтобы мобильная баня могла работать в чистом поле без подключения к электричеству, на автомобильном генераторе. Площадь небольшая, но для четырех человек места достаточно. Внутри продумано абсолютно все: есть отсек раздевалки, парилка, установлены баки для холодной и горячей воды. При необходимости можно даже постирать одежду.
Машина уже доехала до места назначения и обслуживает поочередно несколько взводов. Замдиректора учебно-опытного хозяйства УрГАУ Олег Ваничкин поделился новыми планами: команда единомышленников хочет сконструировать баню больших габаритов на базе прицепа "КамАЗа" или "УРАЛа".
Кстати, подробные комплексы можно использовать на нефтяных и газовых месторождениях, в составе экспедиций и вахтовых городков.
Бывает и такое, что гражданская продукция находит применение на фронте. Например, термоукрытия, позволяющие стать невидимым для дронов. Десятки тысяч термоукрытий отправили на фронт за последние два года члены уральского движения "Тепло матери". И едва ли не каждую неделю приходят новые заказы.
- Это, конечно, не наше открытие. Изделия, удерживающие и блокирующие тепло человека за счет материала, напоминающего фольгу, широко известны. Их называют по-разному: космические, изотермические, аварийные накидки. Классический вариант, состоящий только из фольгированной пленки, весит всего-то 50 граммов. Его используют спасатели, медики, спортсмены. Но на войне своя реальность: пленка хоть и прочная, все равно ненадежный материал, поэтому мы ее закладываем в середину одеяла, между двумя слоями прочной непромокаемой ткани, - поясняет руководитель движения "Тепло матери" Лариса Мухлынина.
Накрывшись таким одеялом, человек исчезает с экранов тепловизоров, его не фиксируют квадрокоптеры. Был случай, сразу 16 бойцов вышли ночью из окружения, просто растянув накидки над головами. Кроме того, изделие можно использовать как носилки: по краям пришиты ухваты из строп.
По словам швей, у них даже возникло желание оформить патент, но пока недосуг. А военные предлагают им расширять производство и делать накидки-невидимки не только для бойцов, но и для техники.