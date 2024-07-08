В Хабаровском крае гребень уссурийского паводка вышел в Амур

В Вяземском, Комсомольском районах и районе имени Лазо ситуация остаётся прежней. В селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское, Виноградовка, Венюково, Мухен и Гайтер подвержены наводнению один дачный дом, 75 приусадебных и 41 земельных участков, а также девять участков дорог.