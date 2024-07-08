В Хабаровском крае гребень уссурийского паводка вышел в Амур

В Нанайском районе за сутки вода сошла ещё с 6 приусадебных участков в селе Арсеньево, в зоне паводка остаются 20 участков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Бикинском районе, в селе Лончаково, вода отошла с трёх земельных участков за последние сутки. В зоне затопления остаются девять участков земли и два участка внутрипоселковых дорог.
В Вяземском, Комсомольском районах и районе имени Лазо ситуация остаётся прежней. В селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское, Виноградовка, Венюково, Мухен и Гайтер подвержены наводнению один дачный дом, 75 приусадебных и 41 земельных участков, а также девять участков дорог.
Сотрудники поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжают дежурство в Вяземском районе. Они управляют лодочной переправой, оказывают адресную помощь жителям, очищают кюветы в детском саду и вместе с представителями администрации проводят обход домов, круглосуточно следя за гидрологической обстановкой.
Уровни воды на 07.00 8 июля по данным Дальневосточного УГМС:
р. Уссури с. Лончаково — 481 см (-12 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 350 см, опасного — 500 см);
р. Уссури с. Шереметьево — 943 см (-6 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 810 см, опасного — 950 см);
р. Уссури с. Венюково — 516 см (-4 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 400 см, опасного — 520 см);
р. Уссури с. Новосоветское — 674 см (-2 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 550 см, опасного — 700 см);
р. Амур г. Хабаровск — 372 см (-3 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 450 см, опасного — 600 см).
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.