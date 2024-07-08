Преобразование в округ Братского района решили приостановить

— Несмотря на это, мы приняли решения приостановить реформу. Люди еще не готовы к изменениям и просят дать им больше времени на обдумывание. Я всегда прислушиваюсь к людям, которые четыре года назад избрали меня на пост мэра Братского района, — написал градоначальник.