Преобразование в округ Братского района решили приостановить

Преобразования Братского района в округ было решено приостановить. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр муниципального образования Александр Дубровин, после завершения народных слушаний в Кобляковском районе. «За» объединение в округ высказывается большая часть населения, но решение приняли иное.
— Несмотря на это, мы приняли решения приостановить реформу. Люди еще не готовы к изменениям и просят дать им больше времени на обдумывание. Я всегда прислушиваюсь к людям, которые четыре года назад избрали меня на пост мэра Братского района, — написал градоначальник.
Александр Дубровин отметил, что сам видит только плюсы от создания округа и о них он рассказывал на личных встречах с жителями района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2024 году планируют завершить капремонт стадиона в Усть-Уде. На спортобъекте появятся беговые дорожки, трибуны, скейт площадки и тренажеры.