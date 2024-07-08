Первые выплаты получили пострадавшие от паводков в Приморье

Комиссии продолжают работать с поступающими обращениями от граждан, 430 из них уже отработано. Более 200 пострадавших от паводков уже получили первые выплаты. Губернатор Приморья заверил жителей края, что комиссии не прекратят свою работу, пока не рассмотрят каждое заявление.