Первые выплаты получили пострадавшие от паводков в Приморье

Административные комиссии в Дальнереченске продолжают принимать заявления от граждан, пострадавших из-за паводков. Отработано 430 заявлений от жителей, чье имущество пострадало от наводнений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Комиссии продолжают работать с поступающими обращениями от граждан, 430 из них уже отработано. Более 200 пострадавших от паводков уже получили первые выплаты. Губернатор Приморья заверил жителей края, что комиссии не прекратят свою работу, пока не рассмотрят каждое заявление.
Напомним, уровень воды в реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка в Красноармейском и Дальнереченском округах Приморья продолжает снижаться. Подтопленными оставались 92 частных дома и 135 приусадебных участков. Спасательные и пожарные бригады региона, а также сотрудники МЧС России активно откачивали воду с придомовых территорий и оказывали адресную помощь населению, осуществлялась доставка продуктов первой необходимости и были организованы лодочные переправы.