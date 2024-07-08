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Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц

Во Владивостоке энергетики устранили аварию, оставившую без света 12 улиц.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей 12 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

В понедельник утром ВПЭС сообщило, что из-за аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Адмирала Корнилова, Волховской, Вострецова, Ильичева, Колесника, Нахимова, Невской, Фирсова, Шошина, Южно-Уральской, Днепровской и проспекту 100-летия Владивостока.

«Авария устранена. Подача электроэнергии восстановлена», — говорится в сообщении.

ЖКХ