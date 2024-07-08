Щит от проверок

Действующие законы о контроле и надзоре указывают лишь, что они вправе представить запрошенную контрольно-надзорным органом информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы (ст. 43 248-ФЗ). Однако ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" предоставляет заявителю и другие права. В частности, статья 5 гласит, что он может представлять дополнительные документы и материалы либо просить об их истребовании, в том числе в электронной форме; знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в них нет сведений, составляющих охраняемую законом тайну; получать письменный ответ по существу поставленных вопросов.