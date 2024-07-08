Щит от проверок

Контроль - одна из важнейших функций государства. Однако при его осуществлении крайне важно соблюдать права контролируемых граждан и организаций. Если же они все-таки нарушаются, существуют правовые механизмы защиты прав физических и юридических лиц. Их три: судебная, внесудебная защита и самозащита. Об особенностях и практике реализации внесудебной защиты прав при осуществлении государственного контроля (надзора) рассказал Дмитрий Фесько, председатель совета партнеров консалтинговой группы "Альянс Лигал", руководитель практики инвестиционного и налогового права.
Дмитрий Станиславович, понятно, что судебная защита осуществляется судом, а самозащита - самими гражданами или компаниями, права которых нарушены. А что включает понятие внесудебной защиты?
Дмитрий Фесько: Это совокупность юридических средств - норм, действий, процедур, с помощью которых несудебные органы обеспечивают восстановление нарушенных прав контролируемых граждан и организаций, возмещение понесенного ими урона (ущерба, вреда), наказание виновных. Внесудебные способы защиты сегодня очень востребованы. Гражданин или организация могут самостоятельно подать в установленном порядке жалобу либо заключить договор с организациями или лицами, берущими на себя защиту их прав.
Куда следует направлять такую жалобу?
Дмитрий Фесько: Существуют досудебный (внесудебный) и административный порядки рассмотрения обращений. Первый дает возможность подать жалобу не только в администрацию, но и в другие органы, не подчиненные проверяющим. При административном способе меры реагирования принимаются самой исполнительной властью, в систему которой входят контрольные органы. Замечу: решения исполнительной власти по результатам административных разбирательств носят неокончательный характер и могут быть обжалованы в суде.
Какие организации или лица обычно берут на себя внесудебную защиту?
Дмитрий Фесько: Помимо защиты в административном порядке эта функция может осуществляться прокуратурой, а также уполномоченными по правам человека, по защите прав предпринимателей. Существуют также общественная и договорная защита (в последнем случае интересы контролируемого лица представляют уполномоченные лица по соглашению: адвокаты, их объединения и некоммерческие организации). Нашей юридической фирме довольно часто приходится осуществлять такое представительство. Например, по результатам рассмотрения вышестоящим налоговым органом нашей жалобы удалось в несколько раз снизить итоговый размер начисленной клиенту налоговой недоимки. В другом случае наши адвокаты успешно обжаловали решение антимонопольного органа, установившего наличие картельного сговора между предприятиями дорожно-строительной отрасли.
Полагаю, важнейшую роль в обеспечении прав контролируемых лиц все же играет прокуратура.
Дмитрий Фесько: Безусловно. Приведу такие цифры: в 2022 году в РФ по 214,2 тысячи выявленных нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности прокурорами внесено почти 60,6 тысячи представлений, подано свыше 4,6 тысячи исков в суды, к дисциплинарной ответственности привлечено 8962 должностных лица.
Важно, что органы прокуратуры имеют право рассматривать проекты ежегодных планов контрольно-надзорных мероприятий, а также согласовывать внеплановые проверки юридических лиц и ИП. В результате такой работы Генпрокуратура РФ отклонила свыше 100 тысяч предложений о проверках предпринимателей из 160 тысяч, запланированных на 2024 год.
А какие действия могут предпринять омбудсмены?
Дмитрий Фесько: Уполномоченные по правам человека рассматривают жалобы на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, если эти решения были обжалованы, но результат не устроил авторов обращения. Они проверяют обоснованность таких решений и действий. К этой процедуре могут привлекаться органы прокуратуры, вышестоящие контрольные (надзорные) структуры, иные государственные и муниципальные органы, эксперты. При подтверждении фактов нарушений органам контроля и надзора направляются заключения с рекомендациями по восстановлению нарушенного права, подаются иски в суд, принимаются иные меры, предусмотренные законом.
Задача бизнес-омбудсменов - во внесудебном порядке обеспечить гарантии госзащиты прав субъектов предпринимательской деятельности, соблюдения этих прав органами власти, местного самоуправления, должностными лицами. В том же 2022 году бизнес-уполномоченные России рассмотрели почти 125,4 тысячи обращений, участвовали в судах в качестве истца, заявителя или третьей стороны по 6116 делам, приняли участие в 2834 проверках, направили в органы региональной и местной власти свыше 10 тысяч предложений по принятию, отмене или изменению правовых актов.
Каковы возможности общественной защиты?
Дмитрий Фесько: Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации могут обратиться в органы прокуратуры с просьбой опротестовать те или иные нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки, или в суд.
А в целом высока ли эффективность внесудебной защиты от произвола контролеров?
Дмитрий Фесько: Судите сами: доля удовлетворенных (полностью или частично) в административном порядке жалоб по отдельным направлениям госконтроля достигает 40 процентов, и она растет год от года. Однако, по нашему мнению, еще более существенно повысить эффективность внесудебной защиты могло бы расширение прав контролируемых лиц при рассмотрении их жалоб.
Действующие законы о контроле и надзоре указывают лишь, что они вправе представить запрошенную контрольно-надзорным органом информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы (ст. 43 248-ФЗ). Однако ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" предоставляет заявителю и другие права. В частности, статья 5 гласит, что он может представлять дополнительные документы и материалы либо просить об их истребовании, в том числе в электронной форме; знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в них нет сведений, составляющих охраняемую законом тайну; получать письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Исходя из этих положений, мы считаем, что было бы логично и правильно наделить контролируемых граждан и организации правом участвовать в рассмотрении своей жалобы в качестве стороны.