Жительнице Хабаровского края компенсировали съеденную тигром корову

Специалисты Центра «Амурский тигр» в рамках программы компенсации ущерба, который наносят полосатые хищники сельскохозяйственным и домашним животным, передал жительнице села Васильевка Бикинского района Хабаровского края корову. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», бурёнка была приобретена благодаря поддержке организаций-спонсоров Центра.
По информации пресс-службы организации, владелица подсобного фермерского хозяйства лишилась коровы в апреле текущего года. Прибывший на место происшествия инспектор охотнадзора обследовал останки копытного, прилегающую территорию и подтвердил, что бурёнка погибла от лап тигра. Хищник задавил животное ночью, когда оно было на свободном выпасе на неогороженном «электропастухом» пастбище.
— Взаимодействие с жителями ареала амурского тигра и минимизация конфликтных ситуаций между ними и редким хищником — одна из ключевых задач природоохранных служб и организаций юга Дальнего Востока. Программа компенсации ущерба, который амурский тигр нанес сельскохозяйственным и домашним животным местных жителей — важная составляющая этой работы, — сообщили в Центре «Амурский тигр».
Организация возмещает владельцам ущерб вне зависимости от того, кто виноват в нападении: тигр или же животное, ставшее его жертвой. Однако потери не компенсируются деньгами, только животными или кормами для них в соизмеримом понесенному ущербу размере.