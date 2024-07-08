Роспотребнадзор Башкирии предупредил, что от грибов заражаются ботулизмом

Основные признаки отравления могут появиться уже через 1,5−2 часа. Симптомы: головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, руки и ноги — холодными. Можно отравиться и съедобными грибами, если они старые, а также неправильно заготовленными или испорченными сушеными и консервированными. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.