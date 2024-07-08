Роспотребнадзор Башкирии предупредил, что от грибов заражаются ботулизмом

За полгода в Башкирии зарегистрировано уже 7 случаев отравлений грибами. Роспотребнадзор республики предупреждает, что они могут стать источником заражения ботулизмом.
Из семи отравившихся в регионе 5 человек употребили в пишу неизвестные грибы, 1 — маринованные грузди, 1 — мухомор. Грибы собирали как самостоятельно, так и приобретали у неизвестных лиц.
«Основная причина отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Основные признаки отравления могут появиться уже через 1,5−2 часа. Симптомы: головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, руки и ноги — холодными. Можно отравиться и съедобными грибами, если они старые, а также неправильно заготовленными или испорченными сушеными и консервированными. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.
Что касается ботулизма, то его возбудители содержатся главным образом в виде спороносных палочек в почве. Они остаются на грибах, если их плохо помыть, и домашняя термическая обработка их не убивает. Условия в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина — опаснейшего для человека яда.
Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12−72 часов. Клинические проявления: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.