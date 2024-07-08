Телебашню в Перми 8 июля на несколько часов подсветят праздничные огни

Пермь 8 июля присоединится к празднованию Дня семьи, любви и верности. В этот день на несколько часов праздничные огни подсветят телебашню на ул. Крупской.
В краевом радиотелевизионном передающем центре пояснили, праздничную подсветку включат в ночь с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля.
Дня семьи, любви и верности в России ввели указом президента 28 июня 2022 года. Он приурочен приурочен православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
Пермская 275-метровая телебашня входит в число самых высоких в России. Ее высота уступает только Останкинской башне в Москве и телебашне в Санкт-Петербурге. Телебашня в Перми одна из новых и современных конструкций, ее построили в 2016 году.