Авто с судьбой. Пермскому «Ретро-Гаражу» нужна поддержка живой истории

Ретро автомобили — это очень красиво, элегантно, эстетично, а главное — у каждой машины своя судьба и опыт, который может пригодиться нам, современным людям. Рассказывает создатель пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов.
Эх, прокачусь!
— Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, с чего всё началось? Как появилась идея создать музей?
— Автомобилистом я стал еще в младших классах школы. На моей улице жили профессиональные водители и автолюбители. Я любил помогать им в обслуживании машин, мыть и ремонтировать, а они всегда приглашали меня прокатиться. Именно тогда я понял, что самые счастливые люди на свете — это те, кто за рулем. Над моей кроватью висел плакат ГАЗ-24 «Волга». Учась в пятом классе, я оказался в пионерской автошколе при городском Дворце пионеров. Изучали ПДД, устройство автомобиля, зимой и летом — вождение на «Пионерской автодороге» в живописном Балатовском лесу. Подростками мы, затаив дыхание, наблюдали за гонками на Пермском ипподроме. Как нам тогда хотелось поскорее окончить школу, получить водительские права и сесть за руль спортивного автомобиля…
— А что было дальше? Удалось прокатиться за рулём стального спортивного коня?
— В 1981 году я поступил в Пермский политехнический университет на специальность «Автомобили». Сразу нашел в институте секцию автоспорта, был зачислен механиком команды. Через год стал штурманом раллийного экипажа, выступал на областных и республиканских соревнованиях на «Москвиче-412ИЖ». После учебы по работе сотрудничал со спортивными лабораториями автомобильных заводов в Ижевске, Москве, Тольятти, Нижнем Новгороде и даже в Вильнюсе. Золотое время продолжалось вплоть до развала СССР, до 1991 года. Затем занимался бизнесом, создал в Перми Центр по ремонту автоматических коробок передач. В этот период занимался полулюбительскими гонками по бездорожью «Уральский ухаб». Ностальгия по «Москвичу», первому автомобилю моей юности, на котором я впервые учился вождению, не давала покоя. Приобрел приличный экземпляр 1970 года выпуска, начал приводить в состояние, близкое к автомобилю, чтобы ездить с семьей по городу. За помощью в поиске запчастей обратился к своим старым друзьям по автоспорту в Ижевске, Уфе, Тольятти. Большинство из них подумало, что я решил собрать очередной гоночный автомобиль. И я стал получать посылки с различными спортивными узлами и агрегатами.
С бензином в крови
— Что из этого получилось?
— В результате получилась самая настоящая реплика спортивного «ИЖ-ралли», на котором в 1970—1985 годах выступала сборная СССР по ралли на международных гонках. Московские коллеги, узнав про этот автомобиль, пригласили нас на международное Rally Masters Show, в котором я принимал участие в 2013, 2014, 2015 годах. Я много путешествовал, видел самые разные технические музеи. Хорошо зная потенциал своих автомобильных приятелей, таких же, как и я, с бензином в крови, зная их интересы, запросы, при этом вспоминая свое счастливое автомобильное детство, я чувствовал, что Перми не хватает ярких событийных мероприятий, связанных с нашими любимыми автомобилями.
— И вы решили всё взять в свои руки?
— В сентябре 2014 года впервые в Перми провели выставку «Ретро-гараж», на которой были представлены советские автомобили, мотоциклы и масштабные модели автотранспорта. Результаты превзошли все наши ожидания: за месяц выставку посетило более 22 тысяч человек. После закрытия люди продолжали звонить, писать и требовать продолжения. Примерно через год я зарегистрировал некоммерческую организацию Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж». Дальше все просто — если хочешь добиться в жизни чего-то достойного, нужно всего две вещи: заниматься любимым делом и делать это изо всех сил.
С первого взгляда
— Как реагировали владельцы ретротехники на вашу идею?
— Звонок на мобильник. Пожилой мужчина хочет передать в музей свой «Москвич». Я спросил, откуда он узнал о нас. Мужчина ответил, что видел телевизионный репортаж из Перми. Он предложил забрать его автомобиль из поселка в Псковской области. Я ему: «Отец, от меня до Москвы полторы тысячи километров, а потом еще более пятисот». На что он мне ответил: «Как хочешь. Если надумаешь, поторопись, мне уже 79 лет, можешь опоздать». Через месяц, после возвращения с Чемпионата Эстонии по авторалли, заехали всей командой в Наумово. Дед открыл гараж. Увидел я тот самый красный «Москвич» — это была любовь с первого взгляда. Через неделю я привез этот автомобиль в музей.
— Откуда такое трепетное отношение к ретро-автомобилям?
— Ретро-автомобили — особенные. Это как судьбы людей — кому-то повезло с владельцами, а кого-то беспощадно эксплуатировали. Особенную ценность представляют хорошо не реставрированные, сохранившиеся автомобили, пусть даже со следами ржавчины, местами потрескавшейся краской. Если провести параллели с искусством, то такое состояние напоминает трещины и сколы на древних скульптурах или благородную патину на живописных полотнах, следы времени, свидетели возраста. Если мы занимаемся реставрацией автомобиля, то стараемся максимально использовать материалы той эпохи, в которой автомобиль сошел с конвейера автозавода. Мы стараемся делать «Ретро-Гараж» музеем живой истории: практически все экспонаты на ходу и в исправном техническом состоянии. Каждое лето мы отправляемся в автопробеги по Пермскому краю, знакомим жителей самых удаленных населенных пунктов с нашей историей. Создать музей оказалось не так уж сложно. На начальном этапе мы получили хорошую грантовую поддержку Администрации губернатора и Министерства культуры Пермского края. Ежегодно увеличивались масштабы проектов, мы стали проводить ретроавтопробеги по Пермскому краю, нам много внимания стали уделять представители СМИ, музей стали посещать представительные зарубежные делегации, многочисленные европейские автопутешественники заезжают к нам. В музее проходят стажировки и производственные практики студенты крупнейших пермских вузов — социологи, переводчики, филологи, географы, туроператоры.
Нужен конструктивный диалог
— С какими сложностями сталкиваетесь?
— Самый сложный период — он сейчас. К огромному сожалению, с 2016 года мы пытаемся убедить Министерство культуры Пермского края в необходимости коренного пересмотра подходов к развитию музейной деятельности, связанной с богатым индустриально-технологическим наследием Пермского края, уникальной горнозаводской цивилизацией. Это наследие — капитал, который способен стать мощным драйвером экономического роста города, опирающимся на эффективные механизмы саморазвития. Главная проблема — выстраивание конструктивного диалога с региональной властью для поиска способов реальной поддержки пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж». Восемь лет мы не можем получить имущественную поддержку региональных властей для размещения музея. Растущие масштабы проектов, стремительно увеличивающееся количество экспонатов, большая аудитория приверженцев наших идей, опыт привлечения в наши проекты федеральных средств — все это классно, только прямо пропорционально успехам растут масштабы существующих проблем. Сейчас аренда помещения под размещение музея составляет четыре миллиона рублей в год. Сегодня мы работаем исключительно благодаря поддержке Фонда президентских грантов, помимо собственно заработанных средств от музейной деятельности других источников финансирования нет.
— Поделитесь, о чём мечтаете?
— Моя мечта последних 8 лет — пермский технический музей: современный по оснащению и мощный по энергетике, интересный детям и ветеранам, объединяющий вокруг истории инженерной мысли самых разных интересных людей — пермских ученых, музыкантов, художников, краеведов, энтузиастов и приверженцев идеи сохранения индустриального наследия для межкультурного взаимодействия и ценностного обмена. Это музей находок воспоминаний людей через представленные экспонаты. Контакты с музейными предметами должны стать источниками знаний, эмоций, эстетических впечатлений и должны создать эффект погружения в техническую культурную среду. И самая сокровенная мечта — реставрационные мастерские, которые станут неотъемлемым открытым элементом экспозиции. Музеи обычно не представляют посетителям процессы восстановления, ремонта, реставрации, а это целый мир, интересный и захватывающий.
— Пусть всё сбудется! Спасибо за беседу.