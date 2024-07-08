Авто с судьбой. Пермскому «Ретро-Гаражу» нужна поддержка живой истории

— В 1981 году я поступил в Пермский политехнический университет на специальность «Автомобили». Сразу нашел в институте секцию автоспорта, был зачислен механиком команды. Через год стал штурманом раллийного экипажа, выступал на областных и республиканских соревнованиях на «Москвиче-412ИЖ». После учебы по работе сотрудничал со спортивными лабораториями автомобильных заводов в Ижевске, Москве, Тольятти, Нижнем Новгороде и даже в Вильнюсе. Золотое время продолжалось вплоть до развала СССР, до 1991 года. Затем занимался бизнесом, создал в Перми Центр по ремонту автоматических коробок передач. В этот период занимался полулюбительскими гонками по бездорожью «Уральский ухаб». Ностальгия по «Москвичу», первому автомобилю моей юности, на котором я впервые учился вождению, не давала покоя. Приобрел приличный экземпляр 1970 года выпуска, начал приводить в состояние, близкое к автомобилю, чтобы ездить с семьей по городу. За помощью в поиске запчастей обратился к своим старым друзьям по автоспорту в Ижевске, Уфе, Тольятти. Большинство из них подумало, что я решил собрать очередной гоночный автомобиль. И я стал получать посылки с различными спортивными узлами и агрегатами.