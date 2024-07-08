Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курултай Башкирии помиловал многодетную мать

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии рассмотрела шесть ходатайств осужденных. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Одно из них получено от женщины, которая получила условный срок за взятку с запретом занимать определенные должности в государственных органах исполнительной власти и в органах местного самоуправления. Женщина-мать троих детей работала в ветеринарной службе и за вознаграждение помогала знакомым предпринимателям получать ветеринарные свидетельства для реализации мяса.

«Это ее первая судимость. В содеянном она раскаялась, вину признала полностью. Всесторонне изучив материалы дела и приняв во внимание положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, комиссия приняла решение поддержать ходатайство и освободить осужденную от дальнейшего отбывания наказания», — сказал председатель комиссии, спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Остальные пять ходатайств были отклонены. Одно ходатайство подал человек, осужденный за неоднократную пьяную езду. Остальные получили различные сроки по статьям о наркотиках. Так, один из осужденных был приговорен судом к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей с ограничением свободы на один год. Действуя в составе организованной преступной группы, он занимался не только сбытом наркотиков, но и отмыванием преступных доходов. Его прошение о помиловании члены комиссии единогласно отклонили.

Представления главы РБ по рассмотренным ходатайствам вместе с заключениями комиссии будут направлены президенту РФ. Окончательное решение о помиловании принимается президентом.