Курултай Башкирии помиловал многодетную мать

Остальные пять ходатайств были отклонены. Одно ходатайство подал человек, осужденный за неоднократную пьяную езду. Остальные получили различные сроки по статьям о наркотиках. Так, один из осужденных был приговорен судом к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей с ограничением свободы на один год. Действуя в составе организованной преступной группы, он занимался не только сбытом наркотиков, но и отмыванием преступных доходов. Его прошение о помиловании члены комиссии единогласно отклонили.