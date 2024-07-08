С участником спецоперации простились в Усть-Илимске

В последний путь проводили уроженца Усть-Илимского района 31-летнего Алексея Борисова. Мужчина отдал жизнь при выполнении поставленных задач. При жизни он работал машинистом экскаватора. Об этом сообщила в своем тг-канале мэр города Анна Щекина.