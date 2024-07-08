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С участником спецоперации простились в Усть-Илимске

31-летний Алексей Борисов погиб при выполнении поставленных задач.

Источник: Комсомольская правда

В последний путь проводили уроженца Усть-Илимского района 31-летнего Алексея Борисова. Мужчина отдал жизнь при выполнении поставленных задач. При жизни он работал машинистом экскаватора. Об этом сообщила в своем тг-канале мэр города Анна Щекина.

— Вместе с другими военнослужащими Алексей защищал свободу и независимость России, отстаивал справедливость и правду. Он был верным своему долгу до самого конца, — написала градоначальник.

Близкие участника спецоперации отмечают, что он всегда стоял на стороне справедливости и помогал тем, кто нуждался.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте простились с участником СВО Валерием Дроздовым. Молодой человек погиб защищая Родину 30 декабря 2023.