Осужденный к 20 годам тюрьмы казахстанец пропагандировал терроризм в СИЗО

«3 и 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Установлено, что они среди своего окружения, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы. 11 июня за аналогичное преступление межрайонным судом по уголовным делам Астаны дополнительно к шести годам лишения свободы приговорен житель столицы, содержащийся в исправительном учреждении».