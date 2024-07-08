Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденный к 20 годам тюрьмы казахстанец пропагандировал терроризм в СИЗО

За преступления террористического характера в июне этого года осудили троих граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Источник: Baigenews

«3 и 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Установлено, что они среди своего окружения, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы. 11 июня за аналогичное преступление межрайонным судом по уголовным делам Астаны дополнительно к шести годам лишения свободы приговорен житель столицы, содержащийся в исправительном учреждении».

говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что в феврале этого года мужчину осудили к 20 годам заключения за публичные призывы к захвату власти, создание и руководство террористической группой, вербовку, а также пропаганду и финансирование терроризма. Таким образом, находясь в СИЗО он продолжал агетировать сокамерников.