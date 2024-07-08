У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки — данные летописей

«Житие нам говорит о том, что имена Давид и Ефросиния они приняли уже в монашестве, перед своей кончиной. А в летописях они указываются как имена князей при их жизни. Как оно было на самом деле, теперь мы уже не разберемся. Но те же самые летописи говорят о том, что у Давида и Ефросинии были и дети, и внуки», — сказал иерей.
Реальных биографических данных о жизни Петра и Февронии очень мало. Канонические жития — это чаще всего не биография, а особое произведение наставляющего характера. Русский писатель и философ XVI века Ермолай-Еразм, автор «Повести о Петре и Февронии», взял в основу идею верности, любви и совместного прохождения испытаний. Одним из них стало испытание властью.
«Когда бояре предложили князю, что ты оставайся княжить, а жена твоя, поскольку простого происхождения, не будет княгиней, он отказался. Он предпочел супружескую любовь власти — одному из самых сильных искушений», — рассказал Михаил Шепельский.
В святцах очень много праведников, которые были супругами. Но когда зашла речь о том, какой образец выбрать именно для русского образа семьи, то решили опереться на русских святых. Именно поэтому в качестве даты Дня семьи, любви и верности выбрали 8 июля — день Святых Благоверных Петра и Февронии.
«Это действительно супружеская пара, которая проявила себя как образец верности обещаниям. Потому что я думаю, что каждая семья строится изначально на обещании, когда жених и невеста обещают друг другу, будут верны», — подытожил иерей.
В Детском парке Симферополя святым Петру и Февронии был установлен памятник. Его торжественно открыли 8 июля 2018 года.