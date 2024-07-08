У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки — данные летописей

«Житие нам говорит о том, что имена Давид и Ефросиния они приняли уже в монашестве, перед своей кончиной. А в летописях они указываются как имена князей при их жизни. Как оно было на самом деле, теперь мы уже не разберемся. Но те же самые летописи говорят о том, что у Давида и Ефросинии были и дети, и внуки», — сказал иерей.