Пострадавшей в ДТП 11-летней девочке выплатят 500 тысяч в Чунском районе

Благодаря прокуратуре 11-летняя девочка из Чунского района получит компенсацию в 500 тысяч рублей. Ее сбил водитель «Мазды» 25 мая 2022 года. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.