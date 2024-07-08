Пострадавшей в ДТП 11-летней девочке выплатят 500 тысяч в Чунском районе

Благодаря прокуратуре 11-летняя девочка из Чунского района получит компенсацию в 500 тысяч рублей. Ее сбил водитель «Мазды» 25 мая 2022 года. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
— Во время ДТП девочка получила значительные телесные повреждения и бортом санитарной авиации была экстренно доставлена на операцию в областной центр, — пояснили в ведомстве.
Находившуюся за рулем иномарки женщину признали виновной и обязали возместить моральный вред.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе в ДТП с двумя иномарками получила травмы 12-летняя девочка.