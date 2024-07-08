Безопасный отдых: советы спасателей

Как правило, к спасателям обращаются лишь уже совсем в критической ситуации, в основном туристы стараются справиться с происшествием самостоятельно, что тоже иногда может приводить к осложнению ситуации.
Последний случай, когда в регионе обращались за помощью к ЧС-никам, произошел недавно в Глубоковском районе. Спасатели помогли мужчине спуститься со скалы, с которой ему не удалось это сделать самостоятельно.
Хочется напомнить организаторам туров, о маршрутах передвижения, проходящих по водным, горным и другим объектам, связанных с риском для жизни, необходимо сообщать на телефон «112». При необходимости это упростит спасателям поиск и обеспечит возможность оказания своевременной помощи.
ДЧС рекомендует ответственно подходить к организации даже самого простого тура выходного дня.
В первую очередь, нужно адекватно оценить сложность маршрута и свое физическое состояние, а также ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метеоусловиях, складывающихся в районе предполагаемого тура.
Предупредите родных или близких о вашем маршруте и сроке возврата.
Обязательный «мини арсенал», который необходимо взять с собой: аптечка, нож, спички, компас, запас воды и еды, мобильный телефон и зарядное устройство.
Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника.
Не путешествуйте в одиночку, в критической ситуации никто не сможет прийти вам на помощь.
Если Вы берете с собой детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их ни на миг без присмотра и внимания.
Не фотографируйтесь на скалах, крутых берегах рек.
При ухудшении погоды срочно спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.
Не следует совершать переходы при плохой видимости и в темное время суток.
При дезориентации или происшествии не паникуйте, срочно звоните на номер «112», спасательная операция будет организована сразу после поступления сообщения.