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Безопасный отдых: советы спасателей

Восточный Казахстан славится природной красотой. Появилось множество туров по региону: джип-туры, конные, велотуры, сплавы на байдарках и др. Отправляясь в такие туры, недостаточно подготовленные люди совершают элементарные ошибки и получают травмы, которые в условиях природной среды и отсутствии оперативной помощи, могут стоить жизни туристу, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Как правило, к спасателям обращаются лишь уже совсем в критической ситуации, в основном туристы стараются справиться с происшествием самостоятельно, что тоже иногда может приводить к осложнению ситуации.

Последний случай, когда в регионе обращались за помощью к ЧС-никам, произошел недавно в Глубоковском районе. Спасатели помогли мужчине спуститься со скалы, с которой ему не удалось это сделать самостоятельно.

Хочется напомнить организаторам туров, о маршрутах передвижения, проходящих по водным, горным и другим объектам, связанных с риском для жизни, необходимо сообщать на телефон «112». При необходимости это упростит спасателям поиск и обеспечит возможность оказания своевременной помощи.

ДЧС рекомендует ответственно подходить к организации даже самого простого тура выходного дня.

В первую очередь, нужно адекватно оценить сложность маршрута и свое физическое состояние, а также ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метеоусловиях, складывающихся в районе предполагаемого тура.

Предупредите родных или близких о вашем маршруте и сроке возврата.

Обязательный «мини арсенал», который необходимо взять с собой: аптечка, нож, спички, компас, запас воды и еды, мобильный телефон и зарядное устройство.

Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника.

Не путешествуйте в одиночку, в критической ситуации никто не сможет прийти вам на помощь.

Если Вы берете с собой детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их ни на миг без присмотра и внимания.

Не фотографируйтесь на скалах, крутых берегах рек.

При ухудшении погоды срочно спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

Не следует совершать переходы при плохой видимости и в темное время суток.

При дезориентации или происшествии не паникуйте, срочно звоните на номер «112», спасательная операция будет организована сразу после поступления сообщения.