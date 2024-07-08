Огромная пробка образовалась на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Лобаново

«Многие фуры стоят на обочине. Некоторые легковые автомобили сдают назад по автобану, чтобы выехать в Лобаново на старую дорогу и объехать часть пробки», — рассказал ФедералПресс очевидец.
На этом участке автодороги установлены знаки дорожных работ.
«В районе Замулянки перекрыта крайняя левая полоса: обновляют дорогу здесь. Видимо, из-за этого и большого потока машин образовалась пробка», — предположил собеседник ФелералПресс.
В местных телеграм-каналах водители также сообщают о ремонте: на въезде в город дорожники ремонтируют сразу три из четырех полос.
Отметим, о многокилометровых пробках пользователи сообщали и в воскресенье.
Ранее в ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщали, что на участке трассы Пермь — Екатеринбург идет устройство слоев износа, и работы планируется завершить в октябре 2024 года. На участке ремонта организовано реверсивное движение.