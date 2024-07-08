Из-за непогоды пять самолетов не смогли приземлиться в Ташкенте

По информации Uzbekistan Airports, ограничения в аэропорту на прием и выпуск воздушных судов ввели 7 июля в 19:44. Самолеты, следовавшие в Ташкент из Санкт-Петербурга и Мюнхена, совершили посадку аэропорту Самарканда.