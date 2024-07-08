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Из-за непогоды пять самолетов не смогли приземлиться в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне на Ташкент обрушился сильный ливень с грозой. Из-за чего несколько самолетов, направлявшихся в Ташкент, были перенаправлены на запасные аэродромы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Uzbekistan Airports, ограничения в аэропорту на прием и выпуск воздушных судов ввели 7 июля в 19:44. Самолеты, следовавшие в Ташкент из Санкт-Петербурга и Мюнхена, совершили посадку аэропорту Самарканда.

Также на запасные аэродромы «ушли» три грузовых рейса. Рейс HY-3124 Будапешт — Ташкент совершил посадку в Навои. Рейс AZG-6941 Баку — Ташкент приземлился в аэропорту Намангана, а рейс MFX-656 Урумчи — Ташкент совершил посадку в Самарканде.

На данный момент в ташкентском аэропорту нет ограничений на посадку.