В Пермском крае за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Прогноз пермских синоптиков о предстоящем похолодании и сильнейших ливней 7 июля полностью подтвердился. Стена дождя обрушилась на жителей северо-запада Пермского края.
По информации ГИС центра Пермского края, в Косе за 12 часов выпало 46 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы июля. Это самый сильный ливень с начала года.
Чуть меньше осадков выпало в Кудымкаре — 34 мм, Кочево — 19 мм, Гайнах — 11 мм. На остальной территории Прикамья существенных осадков не было.
Самым жарким день 7 июля стал в Чернушке, где воздух прогрелся до +30,2 градуса. В Перми столбик термометра поднялся до +29,7 градуса.
В Перми 8 июля будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +21 градус, к вечеру прогнозируют постепенное повышение до +24 градусов.
Очередной пик жары в Прикамье придет уже завтра, 9 июля. Дожди закончатся, будет светить солнце, температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов. Отдохнуть от жары пермяки смогут уже в ближайшие выходные при температуре +20…+22 градусов.
На Пермский край надвигаются ливни и понижение температуры воздуха. Жара начнет отступать к вечеру 7 июля.