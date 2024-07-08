От 500 тысяч до 1 млн рублей: какие авто с пробегом россияне покупают чаще всего

Почти четверть автолюбителей в мае чаще всего приобретали подержанное легковое транспортное средство от 100 тысяч до 150 тысяч км (24%). При этом каждый пятый покупал машину с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км - 21%, от 150 тысяч до 200 тысяч км (19%). С пробегом до 50 тысяч км - 14%. Наименьшей популярностью пользуются авто с пробегом от 200 тысяч до 250 тысяч км - 12% и более 250 тысяч км - 10%.