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Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Повышение качества жизни и поддержка семей, наряду с созданием условий для улучшения демографической ситуации, является залогом достойного будущего страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня семьи, любви и верности.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи в 2024 году в Российской Федерации проводится Год семьи. Повышение качества жизни, поддержка отцовства, материнства и детства, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации — залог достойного будущего Отечества», — говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой Совфеда.

Матвиенко отметила, что этот праздник возвращает к духовным истокам. «Семья является хранительницей традиций, связующим звеном между поколениями, основой общества. Построенная на любви, верности, взаимном уважении, она дает нам силы, помогает идти вперед, преодолевая трудности. В кругу родных мы учимся быть ответственными, заботиться о своих близких. Родители прививают детям чувство патриотизма, объясняют, насколько важно знать историю нашей великой страны и гордиться ее уникальным наследием», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она поздравила россиян с праздником и призвала беречь свои семьи, которые являются главным богатством каждого человека, дарить друг другу нежность и теплоту и дорожить временем, проведенным вместе.

праздники
Совет Федерации
Матвиенко Валентина