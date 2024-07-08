Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи в 2024 году в Российской Федерации проводится Год семьи. Повышение качества жизни, поддержка отцовства, материнства и детства, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации — залог достойного будущего Отечества», — говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой Совфеда.
Матвиенко отметила, что этот праздник возвращает к духовным истокам. «Семья является хранительницей традиций, связующим звеном между поколениями, основой общества. Построенная на любви, верности, взаимном уважении, она дает нам силы, помогает идти вперед, преодолевая трудности. В кругу родных мы учимся быть ответственными, заботиться о своих близких. Родители прививают детям чувство патриотизма, объясняют, насколько важно знать историю нашей великой страны и гордиться ее уникальным наследием», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.
Она поздравила россиян с праздником и призвала беречь свои семьи, которые являются главным богатством каждого человека, дарить друг другу нежность и теплоту и дорожить временем, проведенным вместе.