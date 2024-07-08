Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Матвиенко отметила, что этот праздник возвращает к духовным истокам. «Семья является хранительницей традиций, связующим звеном между поколениями, основой общества. Построенная на любви, верности, взаимном уважении, она дает нам силы, помогает идти вперед, преодолевая трудности. В кругу родных мы учимся быть ответственными, заботиться о своих близких. Родители прививают детям чувство патриотизма, объясняют, насколько важно знать историю нашей великой страны и гордиться ее уникальным наследием», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.