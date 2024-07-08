Паводковая обстановка в Хабаровском крае стабилизируется

Гребень уссурийского паводка вышел в Амур. За прошедшие сутки вода сошла с шести участков в Нанайском районе и трех — в Бикинском, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. В Вяземском, Комсомольском районах и районе им. Лазо ситуация остается без изменений.
Всего в Хабаровском крае в зоне паводка по данным на 8 июля 156 участков, включая приусадебные, земельные и отрезки дорог внутри поселков. Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает дежурство в Вяземском районе. Обеспечивают работу лодочной переправы, оказывают адресную помощь в домовладениях, проводят подворовые обходы.
По данным Дальневосточного УГМС, подъема воды до отметок опасного явления не зафиксировано.