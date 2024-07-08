Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми выделили полосу для поворота с улицы Плеханова на шоссе Космонавтов

Изменения ввели для увеличения фазы движения транспорта после закрытия ул. Карпинского.

Источник: Минтранс Пермского края

В Перми изменили организацию движения транспорта на время реконструкции ул. Карпинского. Для увеличения фазы движения транспорта выделили отдельную полосу для поворота с ул. Плеханова на ш. Космонавтов.

Как пояснили в краевом Минтрансе, правую полосу на ул. Плеханова выделили только для правого поворота на ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Стахановской. Поворот налево и движение прямо возможны только с левой полосы движения ул. Плеханова.

«Это изменение значительно улучшило пропускную способность перекрестка ултцы Плеханова и шоссе Космонавтов», — дополнили в краевом ведомстве.

Изменения также затронули режим работы светофора, его дооборудовали дополнительными секциями.

В Перми назвали сроки закрытия на реконструкцию улицы Карпинского. Движение транспорта прекратят на полтора года.