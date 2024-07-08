В Перми выделили полосу для поворота с улицы Плеханова на шоссе Космонавтов

Как пояснили в краевом Минтрансе, правую полосу на ул. Плеханова выделили только для правого поворота на ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Стахановской. Поворот налево и движение прямо возможны только с левой полосы движения ул. Плеханова.