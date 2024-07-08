В Перми выделили полосу для поворота с улицы Плеханова на шоссе Космонавтов

В Перми изменили организацию движения транспорта на время реконструкции ул. Карпинского. Для увеличения фазы движения транспорта выделили отдельную полосу для поворота с ул. Плеханова на ш. Космонавтов.
Как пояснили в краевом Минтрансе, правую полосу на ул. Плеханова выделили только для правого поворота на ш. Космонавтов при движении в сторону ул. Стахановской. Поворот налево и движение прямо возможны только с левой полосы движения ул. Плеханова.
«Это изменение значительно улучшило пропускную способность перекрестка ултцы Плеханова и шоссе Космонавтов», — дополнили в краевом ведомстве.
Изменения также затронули режим работы светофора, его дооборудовали дополнительными секциями.
В Перми назвали сроки закрытия на реконструкцию улицы Карпинского. Движение транспорта прекратят на полтора года.