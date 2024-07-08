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Ремонт участка теплосети на Комсомольском проспекте Челябинска продлится до конца лета

Ремонт участка теплосети на Комсомольском проспекте Челябинска продлится до конца лета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Тепловые сети, расположенные вдоль дома 37 по Комсомольскому проспекту, исчерпали свой ресурс, именно поэтому принято решение о их замене. Вместо изношенных труб будут уложены новые в ППУ-изоляции с заводской гарантией 10 лет и сроком службы 25−30 лет», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».

Также сообщается, что на месте «произведен снос 17 угнетенных деревьев».

«В адрес Управления экологии и природопользования администрации города выплачена компенсация за снос зеленых насаждений, попадающих в зону проведения ремонта», — утверждают в компании.

На данный момент специалисты выполняют монтаж временных трубопроводов для обеспечения горожан горячей водой.

Благоустройство территории будет восстановлено после завершения работ, которые продлятся до 25 августа.