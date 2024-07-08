Ремонт участка теплосети на Комсомольском проспекте Челябинска продлится до конца лета

«Тепловые сети, расположенные вдоль дома 37 по Комсомольскому проспекту, исчерпали свой ресурс, именно поэтому принято решение о их замене. Вместо изношенных труб будут уложены новые в ППУ-изоляции с заводской гарантией 10 лет и сроком службы 25−30 лет», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».
Также сообщается, что на месте «произведен снос 17 угнетенных деревьев».
«В адрес Управления экологии и природопользования администрации города выплачена компенсация за снос зеленых насаждений, попадающих в зону проведения ремонта», — утверждают в компании.
На данный момент специалисты выполняют монтаж временных трубопроводов для обеспечения горожан горячей водой.
Благоустройство территории будет восстановлено после завершения работ, которые продлятся до 25 августа.