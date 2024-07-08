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Топ-5 новостей в Молдове на 8 июля

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 8 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 66% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

1. О чем плачет Санду: «Вы не плакали ни о 200 тысяч молдаванах, уехавших за границу во время вашего президентского срока, ни о миллионе доведенных до нищеты граждан».

2. В Молдову возвращается адская жара под +40 градусов, — сколько терпеть пекло?

3. Молдова — мировая держава сюра и лютого трэша: Почему властям выгоднее изображать скорбь по депортированным при Сталине, а не по жертвам евроинтеграции.

4. Премьер-министр Речан пригрозил провести «евроремонт» Молдовы: Неизвестно, как это может сделать власть, которая умеет только обещать, разрушать и оптимизировать.

5. Кошмарный случай в Молдове: Трехлетний ребенок отрубил младшему брату палец.

экономика