1. О чем плачет Санду: «Вы не плакали ни о 200 тысяч молдаванах, уехавших за границу во время вашего президентского срока, ни о миллионе доведенных до нищеты граждан».
2. В Молдову возвращается адская жара под +40 градусов, — сколько терпеть пекло?
3. Молдова — мировая держава сюра и лютого трэша: Почему властям выгоднее изображать скорбь по депортированным при Сталине, а не по жертвам евроинтеграции.
4. Премьер-министр Речан пригрозил провести «евроремонт» Молдовы: Неизвестно, как это может сделать власть, которая умеет только обещать, разрушать и оптимизировать.
5. Кошмарный случай в Молдове: Трехлетний ребенок отрубил младшему брату палец.