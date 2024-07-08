Минсельхозпром сказал о применении беспилотников в сельском хозяйстве Беларуси

Беспилотники используют в возделывании земель в Беларуси. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал недавно назначенный министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. По его словам, новые разработки применяемые для точного земледелия, были показаны на Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.
«Сегодня квадрокоптером изучается рельеф местности, вносится определенное количество удобрений, определяется урожайность и так далее», — подчеркнул министр.
По словам Анатолия Линевича, прежде чем закупать и применять такую новейшую технику, надо все просчитать, сделав бизнес-план.
«Есть положительные итоги», — отметил министр и подчеркнул, что в перспективе квадрокоптеры должны быть внедрены в хозяйствах Беларуси повсеместно.