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Минсельхозпром сказал о применении беспилотников в сельском хозяйстве Беларуси

Беспилотники стали использовать в земледелии в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники используют в возделывании земель в Беларуси. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал недавно назначенный министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. По его словам, новые разработки применяемые для точного земледелия, были показаны на Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.

«Сегодня квадрокоптером изучается рельеф местности, вносится определенное количество удобрений, определяется урожайность и так далее», — подчеркнул министр.

По словам Анатолия Линевича, прежде чем закупать и применять такую новейшую технику, надо все просчитать, сделав бизнес-план.

«Есть положительные итоги», — отметил министр и подчеркнул, что в перспективе квадрокоптеры должны быть внедрены в хозяйствах Беларуси повсеместно.

экономика
сельское хозяйство