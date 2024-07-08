Минсельхозпром сказал о применении беспилотников в сельском хозяйстве Беларуси

Беспилотники используют в возделывании земель в Беларуси. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал недавно назначенный министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. По его словам, новые разработки применяемые для точного земледелия, были показаны на Форуме регионов Беларуси и России в Витебске.