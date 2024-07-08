Врач-гастроэнтеролог рассказала, чем опасно переедание малины

«С ягодой малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям — по 160−200 граммов», — цитирует слова Сухоруковой РИА Новости.
При этом она уточнила, что столько ягоды можно съесть при условии, что у человека нет аллергии на малину или других медицинских противопоказаний.
Польза и вред малины
Врач также напомнила, что малина обладает многими полезными свойствами. В частности, она улучшает работу мозга, снижает уровень сахара в крови, помогает поддерживать сердце здоровым, снижает риск развития артрита. Кроме этого, малина улучшает работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря. Также эта ягода используется как потогонное средство при простуде.
Однако, несмотря на целебные свойства малины, при некоторых заболеваниях ее лучше исключить из рациона, предупреждает специалист.
«Нельзя есть малину людям с гастритами, язвой и колитом, не рекомендуется малина и при подагре. Если есть камни в почках, о малине придется забыть — мочегонный эффект “сдвинет” камни и принесет немало проблем».
Кроме этого, малина является аллергеном и может вызвать крапивницу даже у того, кто никогда не сталкивался с аллергией, добавила врач.
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