Какие продукты нельзя употреблять в жару

Десерты тяжело усваиваются, особенно если содержат много жиров или тяжелых ингредиентов. В жаркую погоду пища, которая требует большого количества энергии для переваривания, может вызвать утомляемость. Также некоторые десерты, особенно те, которые содержат много сахара или соли, могут способствовать обезвоживанию. К тому же высокое потребление сахара может приводить к колебаниям уровня глюкозы в крови, что отрицательно сказывается на настроении и качестве сна. В жару хороший сон и психологическое благополучие особенно важны для поддержания общего здоровья.