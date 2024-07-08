На БАМе прошла символическая стыковка поездов с востока и запада

"В 1990-е годы некоторые государственные чиновники высочайшего уровня позволяли себе говорить, что БАМ был построен в никуда. Но история все расставила на свои места. Мы сейчас видим, что без БАМа современной России не было бы. Более того, мы сейчас уверенно заявляем, что страна разворачивается, имеет возможность развернуться с запада на восток. Но это - благодаря БАМу", - сказал Белозеров. Транссибирской магистрали на это не хватило бы. Кроме того, БАМ дает возможность железнодорожному сообщению работать более надежно - и когда, к примеру, на Транссибирской магистрали происходят катаклизмы или форс-мажорные обстоятельства, сообщение продолжается по БАМу.