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Регистрационный отдел УБДД на Гвардейской закрылся на ремонт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Регистрационно-экзаменационный отдел УБДД на Юнусабаде закрыт на строительно-ремонтные работы. Водители Ташкента могут обращаться в другие отделы регистрации, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ремонт на Гвардейской (улица О. Зокирова, 2) начался сегодня. Пресс-служба УБДД ГУВД столицы сообщила адреса регистрационных отделов УБДД, в которые могут обратиться водители:

Мирабадский район, улица Бешкент, 43 («Файзабад»);

Мирабадский район, улица Водил, 53 («УзБум»);

Чиланзарский район, улица Бунёдкор, 118a («Собир Рахимов»);

Сергелийский район, территория авторынка.

Напомним, что теперь новое водительское удостоверение можно оформить на Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана. А с сентября этого года через портал госуслуг также можно будет подать апелляцию на штрафы, связанные с нарушением ПДД.