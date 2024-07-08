Регистрационный отдел УБДД на Гвардейской закрылся на ремонт

Ремонт на Гвардейской (улица О. Зокирова, 2) начался сегодня. Пресс-служба УБДД ГУВД столицы сообщила адреса регистрационных отделов УБДД, в которые могут обратиться водители:
Мирабадский район, улица Бешкент, 43 («Файзабад»);
Мирабадский район, улица Водил, 53 («УзБум»);
Чиланзарский район, улица Бунёдкор, 118a («Собир Рахимов»);
Сергелийский район, территория авторынка.
Напомним, что теперь новое водительское удостоверение можно оформить на Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана. А с сентября этого года через портал госуслуг также можно будет подать апелляцию на штрафы, связанные с нарушением ПДД.