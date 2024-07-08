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Астраханские таможенники предотвратили вывоз из РФ 22 тонн сахара

Таможенники и пограничники в Астраханской области пресекли с 6 мая восемь попыток незаконного вывоза из России сахара, сообщает пресс-секретарь региональной таможни Татьяна Полякова.
Источник: Российская газета

Всего через пункт пропуска Караузек на границе с Казахстаном хотели транспортировать в грузовиках 22 тонны сладкого продукта. Водители утверждали, что не знали о запрете, но сами прятали сахар в грузовом отсеке среди других товаров без документов.

По закону вывоз этой продукции возможен при наличии разовой лицензии, выданной Министерством промышленности и торговли РФ. Однако ни у кого из перевозчиков такого документа не было. Товары вернули отправителю.

Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел по статье "Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации".

Постановлением правительства РФ от 3 мая утверждены объемы вывоза тростникового или свекловичного сахара и чистой сахарозы в твердом состоянии в государства, входящие в ЕАЭС. Временный запрет на экспорт действует до конца лета.