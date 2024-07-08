13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за два дня

Тушение лесных пожаров продолжается в Приангарье. За прошедшие выходные борьба с огнем завершилась на 13 участках. «Взято в кольцо» пламя в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Казачинско-Ленском районах и на владениях Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.