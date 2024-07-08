13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за два дня

Тушение лесных пожаров продолжается в Приангарье. За прошедшие выходные борьба с огнем завершилась на 13 участках. «Взято в кольцо» пламя в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Казачинско-Ленском районах и на владениях Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— В тушении всех лесных пожаров 7 июля было задействовано 769 человек и 77 единиц наземной техники. Авиамониторинг осуществляли семь легкомоторных самолетов и столько же самолетов Ан-2. В тушении участвовало четыре вертолета Ми-8, — поделились в правительстве.
Борьба со стихией продолжается на 17 участках. Еще 16 были замечены впервые.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что команда Эхирит-Булагатского района стала победителем «Сурхарбана — 2024». Областной спортивный праздник проходил с 4 по 6 июля.