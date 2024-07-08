Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ

«Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца — это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать», — сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.