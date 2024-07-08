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Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ

ЯЛТА, 8 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, который в настоящее время находится с рабочим визитом на полуострове.

Источник: РИА "Новости"

«Потребность в этом году на эту стройку была порядка 5000 ребят. Но это не все вместе, это рассредоточение по разным участкам. В основном, ребята работают на строительстве нового ж/д полотна монтерами путей — основная профессия такая».

сказал Парамонов

По его словам, всего уехали на БАМ этим летом 4500 ребят. Заранее для эффективности требуемых для нового БАМа трудовых кадров Российские студенческие отряды (РСО) в этом году начали обучать новым профессиям бойцов РСО, готовых работать на Байкало-Амурской магистрали.

«Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца — это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать», — сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.

Ранее руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что участники российских студенческих отрядов из Крыма успешно работают в других регионах страны по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО.

строительство