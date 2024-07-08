Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

Она также напомнила, что "26 февраля 2024 года WURD Radio пригласили в Белый дом провести дневное прямое интервью с секретарями кабмина и другими высокопоставленными чиновниками, мы согласились с четким пониманием того, что мы не ограничены предложенными ими темами или тезисами для обсуждения".