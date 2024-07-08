Стенд Иркутской области завершает работу на международной выставке «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершает работу 8 июля, в День семьи, любви и верности. В павильоне, где находятся стенды всех регионов страны, пройдут тематические мероприятия. Так, на стенде Иркутской области в роли Петра и Февронии выступят артисты из Братска.
Между тем на прошедших выходных состоялась торжественная церемония закрытия выставки. На ней присутствовал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко вручил главе региона памятную статуэтку.
— Международная выставка-форум «Россия», организованная по Указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина, действительно грандиозное событие, демонстрирующее мощь и потенциал нашей страны, — отметил Игорь Кобзев. — И Иркутская область активно включилась в работу выставки с самого начала.
В подготовке и работе стенда принимали участие жители региона разных профессий, возрастов, национальностей. На ней были представлены достижения региона в промышленности, образовании, науке, культуре и других сферах, гости могли познакомиться с интересными туристическими маршрутами, совершить виртуальные экскурсии. Кроме того, за это время прошло множество деловых мероприятий, встреч, дискуссий и обсуждений, в которых участвовали как представители регионов, так и руководители крупных корпораций, компаний, федеральных органов власти. Во многих из них принимали участие и делегаты из Приангарья.
Как отмечают организаторы выставки, «Россия» за это время стала одним из самых посещаемых мест в мире, на ней побывало более 18 млн человек. Напомним: международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года.