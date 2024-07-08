Стенд Иркутской области завершает работу на международной выставке «Россия»

В подготовке и работе стенда принимали участие жители региона разных профессий, возрастов, национальностей. На ней были представлены достижения региона в промышленности, образовании, науке, культуре и других сферах, гости могли познакомиться с интересными туристическими маршрутами, совершить виртуальные экскурсии. Кроме того, за это время прошло множество деловых мероприятий, встреч, дискуссий и обсуждений, в которых участвовали как представители регионов, так и руководители крупных корпораций, компаний, федеральных органов власти. Во многих из них принимали участие и делегаты из Приангарья.